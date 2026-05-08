BTSが6日、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領から招待され、大統領官邸がある国立宮殿を訪れた。韓国メディアが報じた。シェインバウム氏は6日、定例記者会見で「BTSが官邸を訪問する」と自ら明かした。また「官邸のバルコニーを開放し、市民とあいさつを交わす時間を設ける」とも伝えた。その言葉に、メキシコシティの国立宮殿前のソカロ広場には5万人のファンが集まった。韓国のテレビ局JTBCは8日「大統領のメッセー