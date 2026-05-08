写真家の下村一喜さんがインスタグラムを更新。女優の宮沢りえさん（53）の印象が激変したモデルショットを披露している。【写真】カッコ良くて美しい！と反響を呼んだ宮沢りえさんの近影下村さんが5月7日の投稿でアップしたのは、グレーのスーツに身を包む宮沢さん。キリリとした眉と鼻筋、アップでまとめたリーゼントヘアの宮沢さんには、どこか男性的な雰囲気も漂っている。また、下村さんは5日の投稿でも宮沢さんのモデルショ