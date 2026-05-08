新型「TZ」が示すラグジュアリーの新たな定義とはレクサスは2026年5月7日、ブランド初となる3列シートのBEV（バッテリーEV：電気自動車）専用SUV、新型「TZ」を世界初公開しました。日本での発売は2026年冬頃を予定しているといいます。どのようなクルマなのでしょうか。【画像】レクサスの“3列・6人乗り”高級SUV「新型TZ」です！ 画像で見る（30枚以上）レクサスは1989年の創業以来、常にイノベーションの精神を貫き、顧