＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞49歳になったツアー通算50勝の不動裕理が、ポツリとこぼす。「だんだん体の違和感が出て来てきました。ちょっと張りが強いなとか、足なんかも。今までゼロだったのにやっぱりだんだんと…。どうやって付き合うべきか研究中なんです」。かつて6年連続で賞金女王に輝いたこともある名選手は、今、コース外でも戦