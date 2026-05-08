＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞2年前の2024年大会は、当時アマチュアだったリ・ヒョソン（韓国）が優勝するという“衝撃”で幕を閉じた。15歳176日での優勝は、14年に勝みなみが打ち立てた15歳293日を10年ぶりに塗り替えるツアー史上最年少勝利に。そして今年の初日、再び同じ韓国のアマチュア選手が上位を賑わせている。【写真】メジャー史