＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞今年の茨城GC西コースに現れた、女子ツアー史上最短パー3の15番（1988年ツアー制度施行後）。同じ西コースを使用し160ヤードに設定された2023年大会と比べると62ヤード、これまでツアー最短だった1991年と92年の「ミヤギテレビ杯女子オープン」16番の115ヤードよりも17ヤードも短い“超ショートホール”は、歓