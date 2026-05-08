大量の廃プラスチック野積み問題が深刻化している愛知県豊橋市で、市民団体「野積み廃プラから町民を守る会」（伊藤健一会長）は９日、弁護士による住民説明会を開催する。同会によると、豊橋市内には少なくとも８か所、大量の廃プラスチックが野積みされ、長年にわたり放置されている。昨年６月時点の推計量は約２万４０００トンに達し、悪臭や飛散、景観悪化に加え、有害物質流出の危険性など住民の安全を脅かすリスクが日を