メガハウスは、『機動戦士ガンダム』より「RMS 機動戦士ガンダム（HGシリーズ用） Gストラクチャー【GS03M】ラストシューティング（マテリアルカラーエディション）」(6,050円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月8日(金)10時から予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「RMS 機動戦士ガンダム（HGシリーズ用） Gストラクチャー【GS03M】ラストシュー