【その他の画像・動画等を元記事で観る】ミュージックレイン所属の5人組グループ「DayRe:」が、5日にデビュー1周年を記念した初のワンマンライブ「LAWSON presents DayRe: 1st Anniversary Live - Page:366 -」を開催。昼夜2公演を行い、タイトル通りデビューからの1年で積み重ねてきた楽曲と時間をステージとして届ける一日となった。会場は大きな熱気に包まれ、366ページ目が力強く刻まれた。公演ではソロのカバーコーナーもあり