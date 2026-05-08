【女子旅プレス＝2026/05/08】大阪・淀屋橋駅直結の大型複合ビル「淀屋橋ゲートタワー」が2026年7月9日にグランドオープンを迎える。水辺のロケーションを活かした開放的な屋上庭園や、大阪初出店を含む全29店舗の個性豊かな商業ゾーンなどが整備される。【写真】「淀屋橋ゲートタワー」入居テナント＆屋上庭園◆淀屋橋駅直結の複合施設「淀屋橋ゲートタワー」同施設は、御堂筋の玄関口で中之島に隣接する大阪随一のロケーションを