『週刊SPA! 5月5・12日合併特大号』は4月28日に発売！ このあと、どうする？：鈴木優香 4月28日発売の『週刊SPA! 5月5・12日合併特大号』に、鈴木優香が登場。人気連載「このあと、どうする？」にて、情緒溢れるグラビアを披露した。 鈴木優香 ©撮影／岡本武志ヘアメイク／山下景子スタイリング／和田千星 今作のシナリオを手掛けたのは、漫画原作『きみの絶滅する前に』で知られる作