発達が気になる子の小学校入学準備「気になることについて小学校と相談する」 就学相談は利用しなかったけれど、子どもの気になることについて心配な場合は、入学前に小学校に相談してみましょう。学校とサポートについてすり合わせることができるかもしれません。小学校生活のイメージがもちやすくなるように体験や建物の見学について小学校に問い合わせてみるのもよいかもしれません。 ただ、 事前にすべて