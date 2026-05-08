猫の毛柄を決める毛色の遺伝子【W/w 遺伝子座の特徴】 目の色や聴覚にも影響するほど強力！ この遺伝子座には、W遺伝子とw遺伝子という２つの対立遺伝子があります。遺伝子名の「W」は英語の「white」に由来します。W遺伝子は全身の毛を真っ白にする強力な遺伝子で、他の遺伝子座（A/a遺伝子座やO/o遺伝子座）の遺伝子型がどのようなものであれ、その効果を消し去ります（エピスタシス効果）。一方、w遺伝子は全身を真っ白に