ことしのゴールデンウイークの東海道新幹線は1日あたりの利用者が過去2番目の多さとなりました。 【写真を見る】東海道新幹線 GW期間の利用者数が去年より4%増加 1日あたりの利用者は過去2番目に JR東海によりますと、4月24日から5月6日の13日間の東海道新幹線の利用者は去年のゴールデンウイーク期間中より4%増え、493万2000人となりました。1日あたりの利用者は、37万9000人で、10連休だった2019年に