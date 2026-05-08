【本日の見通し】中東情勢を警戒ながら、米雇用統計にも注目 前日のドル円はＮＹ時間に入って買い戻しが優勢となった。ＮＹ時間に下げて始まった原油相場が上昇に転じ、米国債利回りも上昇した。こうした中、ドル買いの動きとなって、ドル円は１５６円台後半まで上昇を見せた。 引き続き米国とイランの協議の行方が注目される。協議の不透明感が再び広がりつつあり、ドル買いにつながる可能性がある。なお、今日