東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.93高値156.96安値156.02 158.19ハイブレイク 157.58抵抗2 157.25抵抗1 156.64ピボット 156.31支持1 155.70支持2 155.37ローブレイク ユーロドル 終値1.1726高値1.1778安値1.1723 1.1817ハイブレイク 1.1797抵抗2 1.1762抵抗1 1.1742ピボット 1.1707支持1 1.1687支持2 1.1652ロ&#12