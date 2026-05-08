宮内庁は、上皇ご夫妻が大相撲5月場所の観戦を見送られると発表しました。上皇后さまにお疲れの様子があるということです。【映像】上皇ご夫妻の様子上皇ご夫妻は10日に国技館で大相撲五月場所をご覧になる予定でしたが、上皇后さま（91）に少しお疲れの様子があるため、高齢であることを考慮し、侍医とも相談したうえで念のため取りやめるということです。上皇后さまは体調に合わせて運動量を調整しながら上皇さまと日常的