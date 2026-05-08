【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、交流サイト（SNS）への投稿で、米軍の攻撃によりイラン側には「甚大な被害」が出たと主張した。イランが戦闘終結に向けて合意しなければさらに激しく攻撃すると警告した。