ハンタウイルスを巡り、WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長が新たに2人の感染を発表する一方で、「大規模な流行になるとは思わない」と述べました。【映像】テドロス氏「大規模流行になるとは思わない」と見解示すWHOのテドロス事務局長は7日、クルーズ船でのハンタウイルスの集団感染の疑いを巡り、新たに2人の感染が確認されたと発表しました。感染が確定、または疑いがあるのは、合わせて8人となり、うち3人が死亡して