北日本や北陸では、9日（土）昼頃にかけて、雨や雷雨となり、風の強まるところがあるでしょう。10日（日）は、全国の広い範囲で晴れる見込みです。■全国予報（8日予報）北日本〜北陸では、8日昼頃から雨や雷雨となるでしょう。なお、北海道では午前中から雨のところもありそうです。関東・東海は、モクモクとした雲が発生しやすく、午後は関東北部を中心に雷雨のところがありそうです。西日本では、午前中はくもり空、午後は次第