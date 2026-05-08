焼肉の和民は、2026年5月8日から10日までの期間限定で、「母の日ワンドリンクプレゼント」キャンペーンを開催します。アルコールドリンクが苦手なお母さんはドリンクバーがおすすめ期間中、家族や夫婦、友人同士で来店したお母さんを対象に、495円以下のドリンクメニューが1杯無料になります。毎日を頑張る日本中のお母さんへ、焼肉の和民からの贈り物です。アルコールドリンクが苦手なお母さんや妊娠中のお母さんはドリンクバーを