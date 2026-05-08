○経済統計・イベントなど ０８：３０日・毎月勤労統計調査 １５：００独・貿易収支 １５：００独・鉱工業生産 ２１：３０米・雇用統計 ２１：３０米・非農業部門雇用者数変化 ２１：３０米・平均時給 ２３：００米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値） ２３：００米・卸売売上高 ○決算発表・新規上場など 決算発表：五洋建、日ハム、カカクコム、ＪＴ、Ｆ＆ＬＣ、ＴＩＳ、小野薬、ラインヤフ