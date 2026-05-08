７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円９３銭前後と前日と比べて５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円０１銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安だった。 ドル円相場は日本時間夕に米国とイランの戦闘終結への期待感から１５６円０２銭をつける場面があったものの、海外市場では和平協議の行方を見極めたいとのムードのなか下