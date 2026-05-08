鈴鹿央士が主演を務めるNetflixシリーズ『喧嘩独学』の追加キャストとして生見愛瑠、濱尾ノリタカ、前田拳太郎、伊勢谷友介、佐野岳、大鶴義丹、片岡鶴太郎らの出演が決定。あわせてメイン予告が公開された。 参考：鈴鹿央士が拳ひとつで“逆襲”を始めるNetflixシリーズ『喧嘩独学』新場面写真公開 世界累計閲覧数22.8億回を超える韓国の人気ウェブトゥーンを実写化する本作は、スクールカӦ