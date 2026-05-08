８日の東京株式市場は売りが優勢となり、日経平均株価は３日ぶり反落に転じる可能性が高い。前日に３３００円以上の急騰で過去最大の上げ幅を記録したが、スピード警戒感も拭えず、きょうは目先利益確定の動きに押されそうだ。前日の欧州株市場では独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０をはじめ主要国の株価指数が総じて軟調だった。イラン情勢は戦闘終結に向かうとの観測が強いなか、地政学リスクは後退しているが、米国株市場を横目に