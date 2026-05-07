脂肪豊胸手術に興味がある人のなかで、「自分の年齢でも受けることができるのか？」と気になっている人もいるかもしれません。一体、豊胸手術には年齢制限があるのでしょうか？豊胸手術の上限年齢について、銀座3丁目・BANNAI美容クリニックの坂内先生にメディカルドック編集部が聞きました。 監修医師：坂内 誠（銀座3丁目・BANNAI美容クリニック） 新潟大学医学部卒業。新潟大学大学院修了。その後、大手美容外科グル