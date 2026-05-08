韓国で釜山（プサン）地域の学校のIT機器を管理する業者の社員が、数年にわたり女性教諭ら教職員のPCから個人の写真や動画を盗み出し、性的ディープフェイク映像を作成・保管していたところを摘発され、逮捕された。【画像】高3男子と不倫した韓国女教師、“体液”が付着したコスプレ衣装5月7日、警察によると、釜山警察庁サイバー捜査課は、情報通信網法違反などの疑いをもたれている30代の男を最近、検察に拘束送致した。男は202