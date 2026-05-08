― ダウは313ドル安と3日ぶりに反落、米国とイランの戦闘終結が停滞、前日までの上昇を受け利益確定売りに押される ― ＮＹダウ 49596.97 ( -313.62 ) Ｓ＆Ｐ500 7337.11 ( -28.01 ) ＮＡＳＤＡＱ 25806.20 ( -32.74 ) 米10年債利回り4.384 ( +0.038 ) ＮＹ(WTI)原油 94.81 ( -0.27 ) ＮＹ金 4710.9 ( +16.6 ) ＶＩＸ指数17.08 ( -0.31 ) シカゴ日経225先物 (円