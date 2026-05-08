8日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝156円89銭前後と、前日午後5時時点に比べ63銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円95銭前後と8銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース