阪神は甲子園でDeNA3連戦を行う。今季は2勝3敗で2連敗中。甲子園では初の対戦になる。ゴールデンウイーク中の9連戦全てで安打と好調の森下は、6日の中日戦で1四球を挟む3打数3安打で4打席連続出塁中。自己最長は昨季5月5日から翌6日にかけての6打席連続だが、更新なるか。DeNAの先発・平良とは新人の23年4月16日の初対戦以来、3年ぶり2度目の対戦。前回は2打席を空振り三振と見逃し三振。ゲーム3打席3三振、7試合連続無安打