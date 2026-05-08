オリックスの宮国凌空投手がプロ初先発初登板のマウンドに上がる。23年育成ドラフト3位で東邦（愛知）から入団。7日に支配下登録されたばかりの3年目右腕だ。2軍では1年目から登板し通算31試合で10勝5敗、防御率2・90。今季も7試合で4勝1敗、防御率2・63と安定した成績を残している。オリックスの育成ドラフト出身投手で支配下に昇格し1軍で白星をマークした投手は過去9人。初登板初勝利は24年6月9日巨人戦の佐藤一磨だけで