中日の開幕投手・柳裕也がオープン戦の不振が嘘のように、開幕から安定した投球を続けている。柳はオープン戦では3試合・13回を投げ、防御率9.69と精彩を欠き、開幕に向けて不安定な投球内容だった。3月27日の広島との開幕戦、6回1失点にまとめると、4月3日のヤクルト戦、9回を一人で投げ抜き3安打完封で今季初勝利を手にした。その後も、QS（6回3自責点以内）を5試合連続で達成。前回登板の5月1日の広島戦、5回を投げ2失点