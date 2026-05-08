Image: NASA/JPL-CALTECH/MSSS｜自撮りするキュリオシティ 火星では初見の有機分子も。NASAの火星探査機・キュリオシティは、35億年ほど前に形成されたゲール・クレーター中央のシャープ山をゆっくりと登りながら、13年以上活動してきました。ゲール・クレーターは古代には湖だった可能性が示唆されていますが、水があったということは、つまりそこに生命も存在していた可能性があります。4