緑川大陸氏が解説…理想的な「捕手の構え」の作り方とは捕手の構えには大きく分けて「両膝を地面につけない」「左膝のみ地面につける」「右膝のみ地面につける」の3パターンがあるが、そのすべての土台となるのが、両膝をつかないベーシックな構えだ。子どもからプロ野球選手まで幅広く指導し、2024年のソフトバンク春季キャンプでキャッチングコーディネーターを務めた緑川大陸氏は、多くの小学生の捕手が「お尻に体重が乗りす