楽ちんなスウェットパンツ。部屋着っぽく見せないためには、すっきりとしたデザインを選ぶのがポイントです。【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で見つけた1本は、ピンタック入りのワイドすぎないシルエットで、ラフさを抑えつつきれい見えを狙えるのがGOOD。スウェパン初心者さんもトライしやすいので、ぜひチェックしてみて。 ピンタック効果ですっきり見えが狙える 【AMERICAN HOLIC】「センタータック