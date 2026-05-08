筆者の友人Aさんは、5人の子どもを育てる専業主婦です。子どもたちの看病をしていて、ついに自分まで高熱を出して倒れた彼女に、出張帰りの夫がかけたのは労いではなく耳を疑うひと言でした。 子どもの看病で、ついに自分もダウン ある日、5人の子どもたちが次々に発熱。夫は長期出張中。その対応をすべて一人でこなしていました。 病院に連れて行き、薬を飲ませ、食べられるものを用意して、夜中も何度も起きて様子を見る