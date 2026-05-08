友人同士だからこその優しさは、ときに思わぬすれ違いを生んでしまうことがある。『続：ルッキズムにずっとん落ち』（作：蒼井きとりさん）は、そんな少女達の関係を描いた作品だ。 【漫画】「続：ルッキズムにずっとん落ち」を読む 物語は「私のクラスにはルッキズムカーストが存在する」と語る波多野の言葉から始まる。おさげの波多野とほうき頭の糸井はクラスの最下位に位置づけられ、日常的に嫌がらせを受けていた。