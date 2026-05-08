タレントのキャシー中島が5日、自身のインスタグラムで結婚式の写真とともに、結婚記念日を迎えたことを報告した。 【写真】母が縫った白無垢で大スターが出席した超豪華な結婚式 キャシーは「48年前の11月に2人は出会い、 12月に恋人になり、 次の年の5月5日に夫婦になりました。今日は47回目の結婚記念日です♪」と記し、夫で俳優の勝野洋と見つめ合うショットを投稿した。キャシー26歳、勝野