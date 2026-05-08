女優のアンジェリーナ・ジョリーの代理人が、元夫で俳優のブラッド・ピットとのフランスのワイナリー「シャトー・ミラヴァル」を巡る係争で「重要な勝利」を得たと明かした。2016年に破局した元夫妻はアンジェリーナが2021年に持ち分を売却して以降、法廷闘争を続けている。今回、ロサンゼルス郡上級裁判所のシンディ・パヌコ判事は係争に関する22通のメールについて、アンジェリーナ