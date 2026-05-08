名古屋がG大阪へメッセージJ1百年構想リーグ第15節が5月6日に行われ、ガンバ大阪はアウェーで名古屋グランパスと対戦し、1-2で敗れた。現在、G大阪はJリーグだけではなく、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）にも出場しており、見事に決勝に進出している。アジア制覇に王手をかけているG大阪に対し、名古屋が試合前に見せた神対応が話題となっている。Jリーグではライバル同士の両クラブだが、名古屋は日本のクラブにアジアを制