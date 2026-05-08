プロレスラーのＹＯＨ（３７）が、芸能活動にも力を注いでいる。２０１６年から芸能事務所「アミューズ」と業務提携を結び、プロレス界の発展のためにテレビなどメディア出演にも前のめり。このほどスポーツ報知の取材に応じ、熱い思いを語った。（松下大樹）新日本プロレス所属のレスラーとして２０１２年にデビュー。「ＩＷＧＰＪｒ．タッグ王座」など数多くのタイトルを獲得する実力と、端正な顔立ちや鍛え上げた筋肉質