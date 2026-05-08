俳優の草なぎ剛（51）が7日、所属事務所の公式サイトを通じて、第1子が誕生したことを発表した。また、お笑いコンビの笑い飯・哲夫（51）が6日、ラジオ番組に出演し、今月末に第4子が誕生することを明かした。近年、50代で子どもを授かる芸能人が増えている。 草なぎは、公式サイトで「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、