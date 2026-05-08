あす5月9日に運命のドラフト会議を控える「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」。それに先立ち、5月7日に特番「ドラフト大予想スペシャル」が放送された。番組内では、渡辺明九段（42）と聞き手の野原未蘭女流二段（22）が、まだ見ぬ新チームの指名のゆくえを徹底予想した。【映像】藤井六冠はどこへ？渡辺九段のドラフト予想（10時間31分10秒頃）今大会のドラフトは、地域枠とオープン枠の2段階制という変則的なルー