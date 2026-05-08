おやつに夢中になっていた大型犬に、「おさんぽ行く？」と聞いてみた飼い主さん。すると次の瞬間、思わず吹き出してしまうような表情を見せることとなったそうです。 投稿は記事執筆時点で46万回再生を突破。「振り向いた時の顔が好きすぎるｗ」「最高に可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：おやつに夢中な大型犬に『おさんぽ行く？』と聞いてみた結果→瞬時に振り向いて…『驚きの表情』】 おや