真岡南バイパスの“先”が事業化栃木県真岡市と宇都宮市を結ぶ国道408号バイパス群、通称「鬼怒テクノ通り」が2026年7月に全線4車線されます。一般道にもかかわらず最高速度80km/hに設定されている区間もある高速道路のようなルートの機能強化が進んでいます。 【すげえ！】これが「スーパー一般道の“その先”」の区間です（地図／写真）この鬼怒テクノ通りの南部にあたる「真岡南バイパス」区間は、国道294号の真岡市寺内か