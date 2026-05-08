奄美・沖縄では梅雨入りとなりました。西日本〜関東甲信の梅雨入りは、例年ですと、5月末から6月上旬頃です。5月後半から6月はじめ頃にかけて、西日本・東日本・北日本で高温傾向となり、梅雨入り前に真夏日となる地域もあるでしょう。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。5月9日から15日頃にかけては、高気圧に覆われやすいとみられ、例年よりも晴れる日が多い見込みです。【気温の