関西電力によると、8日午前4時10分ごろ、稼働している福井県の美浜原発3号機で、高圧タービン周辺から蒸気が漏れているのが見つかり、約15分後に原子炉を手動停止した。蒸気に放射性物質は含まれておらず、外部への影響はないとしている。