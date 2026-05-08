京都大は、ｉＰＳ細胞の製造技術などの基盤となる特許が今年１２月で切れることから、有効期間を５年間延長できるよう特許庁に申請することを明らかにした。６月までに手続きをする。ｉＰＳ細胞は、様々な臓器や組織の細胞に変化させることができる。山中伸弥教授がマウスで作製したことを２００６年８月に発表した。京大は０５年１２月に出願手続きを始め、０６年１２月には国際出願した。今年３月、パーキンソン病と心臓病