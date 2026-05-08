ドジャース傘下３Ａのオクラホマは７日（日本時間８日）、右脇腹を痛めて負傷者リスト入りしているムーキー・ベッツ内野手が８日（同９日）のゲームで実戦復帰する予定であることを発表した。オクラホマ・コメッツは「ムーキー・ベッツはＭＬＢのリハビリの一環として金曜日と土曜日にコメッツでプレーする予定です」と記した。ベッツは４月４日のナショナルズ戦に「３番・遊撃」で出場し、初回の打席で四球で出塁した後、４番