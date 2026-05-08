ヨーロッパリーグ（EL）準決勝・セカンドレグの2試合が7日に行われ、フライブルク（ドイツ）とアストン・ヴィラ（イングランド）が決勝に進出した。フライブルクはブラガ（ポルトガル）とのファーストレグに1−2で敗戦したものの、セカンドレグはブラガのマリオ・ドルジュレスが6分にレッドカードを提示され退場。数的有利に立ったフライブルクはルーカス・キュブラーの2ゴールなどで3−1と勝利し、クラブ史上初のEL決勝進出を